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Golfcülerimiz Antalya’da mücadele etti

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Golfcülerimiz Antalya’da mücadele etti
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KKTC Golf Federasyonu’na bağlı faaliyet gösteren kulüplerden Kasapoğluları Golf Kulübü, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk golf oyuncularından oluşan Turkish Golf UK takımı ile Antalya’da gerçekleştirilen organizasyonda bitlikte maçlar yaptı. 19-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen ve 12 kişilik takımlarla farklı formatlarda oynanan maçlarda toplamda 226 Puan ile kazanan Turkish Golf UK oldu. Kasapoğluları Golf Kulübü de 223 puan elde etti. 
Dostlukların pekiştiği turnuvada kupa töreninde konuşan Kasapoğluları Golf Kulübü Başkanı Hasan Kasapoğluları ve Turkish Golf UK Başkanı Mertdoğan Ziya organizasyonun her yıl yapılacağını ve 3 kez galip gelen takımın kupayı evine götüreceğini belirtti. 
 
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