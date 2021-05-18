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Gazioğlu:Spor, sporcu, gençlik sahipsizdir

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Hasan Gazioğlu, spor konusunda hükümete tepki gösterirken, “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayınlamayın. Çünkü kimse size inanmaz. Federasyonların bütçeleri belli değildir. Spor da, sporcu da, gençlik de sahipsizdir.Emeklerimizi tüketiyorsunuz.” açıklamasını yaptı

Gazioğlu:Spor, sporcu, gençlik sahipsizdir

Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu (KTTF) başkanı Hasan Gazioğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, özelde spordan sorumlu bakanlığa genelde ise hükümete tepki gösterdi.
Federasyonların bütçelerinin belirlenmemesine tepki gösteren Hasan Gazioğlu’nun açıklaması şöyle:
“19 Mayıs geldi. Gençlik ve Spor Bayramında sporumuz sahipsizdir. Hükümetin başı olanbaşbakan ve spordan sorumlu bakanımız, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajı yayınlayacaklar. Bence mesaj yayınlamayın.Çünkü kimse size inanmaz.
Haziran ayı geldi. Ama bırakın federasyonlara katkı paylarını ödemeyi, ortada daha federasyonların bütçeleri yoktur.Spor da, sporcu da, gençlik de sahipsizdir. Hükümet edenler bu sene mesaj yayınlamayın.
Bu devlet, spor ve gençlik adına bet ofislerinden fon topluyor. Hem de bu fon en büyük fonlardan bir tanesidir. Para fonda ama anlaşılması zor bir şekilde maliyeden bir türlü ödeme çıkmıyor. Emeklerimizi tüketiyorsunuz!”
 
 

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Etiketler; #19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı #Hasan Gazioğlu
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