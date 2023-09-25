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Galatasaray yüzme altyapı seçmeleri için Kuzey Kıbrıs’a geliyor

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Galatasaray yüzme altyapı seçmeleri için Kuzey Kıbrıs’a geliyor
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Görkemli bir imza töreni ile geçtiğimiz haftalarda faaliyetlerine başlayan Galatasaray Akademi ve TED Kuzey Kıbrıs Koleji arasındaki iş birliği, çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Galatasaray Yüzme şubesi, 29-30 Eylül’de altyapı seçmeleri için TED Kuzey Kıbrıs Koleji’ne geliyor. 29 Eylül’de velilere ve öğrencilere yönelik çeşitli söyleşiler düzenleyecek Galatasaray Yüzme antrenörleri, 30 Eylül’de bütün Kuzey Kıbrıs halkına açık olacak ve herhangi bir yaş sınırı olmayacak bir seçme düzenleyecek.
30 Eylül Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak altyapı seçmeleri, saat 13:00’de yapılacak A Takım seçmeleri ile son bulacak.
 
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