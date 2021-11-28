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Galatasaray camiasını yasa boğan ölüm

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Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti

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Galatasaray camiasını yasa boğan ölüm
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Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi altında olan Galatasaray Kulübü Eski Başkanı  71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray, Cengiz'in vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Galatasaray  Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" denildi. 

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR?

Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğan Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğrenimini doğduğu yerde aldı. Gaziantep Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine (Mülkiye) giren Cengiz, buradan mezun olduktan sonra Köy-Koop Merkez Birliğinde kurucu uzman olarak görev yaptı, daha sonra TANSA Genel Müdürlüğü yaptı. 

Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikasında genel başkanlık yapan Cengiz, İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği görevini üstlendi.

Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliğini yapan Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018 tarihinde Galatasaray başkanı seçildi.

Mustafa Cengiz'in başkanlığı döneminde Galatasaray, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Süper Lig'de şampiyonlunu kazandı. Sarı Kırmızılılar, 2018-19 Türkiye Kupası'nda ve 2019 Türkiye Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı.

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