Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar

Dr. Fazıl Küçük anısına geleneksel olarak düzenlenen Hyong-Pumse-Kata Dr. Fazıl Küçük Anı Müsabakaları yapıldı

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen Dr. Fazıl Küçük Anı Müsabakaları yapıldı.

Dr. Fazıl Küçük anısına geleneksel olarak düzenlenen Hyong-Pumse-Kata müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı. Covid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen müsabakalar seyircisiz yapıldı.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve kulüp temsilcileri tarafından verildi.Müsabakaları, Master Öykü Ergin, Master Ali Uslu, Ceyda Uçaner, Ana Tüysüz ve federasyon hakemleri yönettiler.

BAYANLAR HYONG PUMSE KATA MUSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

2.Kategori: 1. Özlem Tomak

3.Kategori: 1. Ana Tüysüz

4.Kategori: 1.Gizem Gürpınar 2.Meliz Mina Kızıltaş 3.Aysel Ertepınar

5.Kategori: 1.Öncel Alyanak 2.Durusu Yenice 3.Aleksandr Gudunova

6.Kategori: 1.Hatice Alyanak 2.Azra Turan 3.Tuba Şener

ERKEKLER HYONG PUMSE KATA MUSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Şakir Atınç Yağızsoy

2.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Sinan Tüfekçi 3.Taner Kara

3.Kategori: 1.Emirkan Yıldız 2.Yusuf Aslan Aydın 3.Akın Köhneli

4.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak 2.Kıvanç Çağlin 3.Zeynel Yıldırım

5.Kategori: 1. Kerim Karpuz 2.Sezer Er 3.Mahmut Colayır

6.Kategori: 1. Yusuf Seyhan Şen 2.Agit Yenice 3.Halil Bildik

7.Kategori: 1. Çetin Çiftsüren 2.Emir Kaflı 3.Sinan Kaya

8.Kategori: 1. Şakir Yağızsoy