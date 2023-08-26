banner913
banner932
Miracle Değirmenlik’ten farklı prova
Miracle Değirmenlik’ten farklı prova
70 0
Jenča, Pile yolunu ziyaret edebilir
Jenča, Pile yolunu ziyaret edebilir
11 0
 
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'deki açıklamalarına çevrildi
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'deki açıklamalarına çevrildi
20 0
“Biz bu yolu yapacağız
“Biz bu yolu yapacağız"
17 0
Türk Kızılay'dan KKTC'ye mobil ikram araç desteği
Türk Kızılay'dan KKTC'ye mobil ikram araç desteği
17 0
Bahtıkara yabancılar için olumlu rapor verdi
Bahtıkara yabancılar için olumlu rapor verdi
81 0
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
Hasan Mehter Anı Maçı Dumlupınar’ın
66 0
banner964

Doğukan Ulaç'tan Ohrid Yüzme Maratonu'nda dördüncülük

banner476

banner825
Doğukan Ulaç'tan Ohrid Yüzme Maratonu'nda dördüncülük
banner971
Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Kuzey Makedonya’nın Ohrid şehrinde düzenlenen Uluslararası Ultra Yüzme Maratonunda 25 km. mesafede Türkiye Milli formasıyla yüzen sporcumuz  dördüncü sırada yer aldı.
 Bu alanda yarışan  ilk Türk sporcu olan Doğukan, zor bir parkur olan Açık Su Yüzme Yarışında önemli bir başarı elde etti.
Çalışmalarını uzun süredir Kayseri Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sürdüren Doğukan Ulaç geçtiğimiz hafta Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda üçüncü kez birincilik kürsüsüne çıkmayı başarmıştı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.