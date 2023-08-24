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Doğukan Ulaç, ilki gerçekleştirecek

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Doğukan Ulaç, ilki gerçekleştirecek
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Rekortmen Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç Türkiye Milli takımıyla katılacağı Avrupa Yüzme Federasyonun düzenlediği Ohrid İnternational Swimming Ultra Maraton olarak düzenlenen 25km.'de yarışacak.
Yarışma Ohrid gölünde düzenlenecek olup Milli seviyede 25km.'de yarışacak ilk Türk ve ilk Kıbrıslı Türk olacak..
Yarışma Cumartesi saat 12:00 de başlayacak
 
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