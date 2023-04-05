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Doğukan, Gebze’de kulaç atacak

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Doğukan, Gebze’de kulaç atacak
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Milli yüzücü Doğukan Ulaç, Gebze Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu’nda Pazar günü gerçekleştirilecek Türkiye Bireysel Açıksu Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışlarına katılacak.
Konu ile ilgili Su Sporları Federasyonu’ndan şu açıklama yapıldı:
“6-9 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Gebze Olimpik Havuzunda düzenlenecek olan Türkiye Bireysel Açıksu Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışlarına katılacak olan Milli Yüzücümüz Doğukan Ulaç 9 Nisan 20233 Pazar günü 10 km de yarışacaktır.  Başarılar Doğukan.”
 
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