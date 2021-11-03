Cumhuriyet Kupasının yıldızı, Lefkoşa Cimnastik

Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Cumhuriyet Kupasında 5 kategoride şampiyonluk, 1 kategoride ikincilik, 1 kategoride üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı

KKTC Cimnastik Federasyonu'nun 29 Ekim Türkiye Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla düzenlediği Cumhuriyet Kupası, geçtiğimiz hafta sonu Dr. Fazıl Küçük Salonu'nda gerçekleştirilmişti.

Küçük, Yıldız ve Genç kızlar kategorilerinde ilk kez gerçekleştirilen yarışmaya Lefkoşa Cimnastik Kulübü damga vurdu. Cumhuriyet Kupası müsabakasını başarılı bir şekilde tamamlayan kulüp, 5 kategoride şampiyonluk elde ederken, bir kategoride ikincilik, bir kategoride ise üçüncülük elde etti.

Türkay Özata ve Hasan Aksoy’un antrenörlüğünü yaptığı Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcularının kategorilerde elde ettiği dereceler şöyle:

2004 Doğumlular ŞampiyonuİdalÇukuorvalı

2005 Doğumlular Şampiyonu Işıl Kıran

2008 Doğumlular Şampiyonu Neriman Vaiz

2007 Doğumlular 3.sü İrem Baytaroğlu

2009 Doğumlular Şampiyonu Özden Öztümen

2010 Doğumlular A kategorisi Şampiyonu Tülay Sevemmertoğlu

2010 Doğumlular B Kategorisi 2.si Ceren Sakallı

