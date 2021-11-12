Cumhuriyet coşkusu gençlerle yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılacak 24. Cumhuriyet Şöleni ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde basın toplantısı düzenlendi.

Şölen çerçevesindeki spor etkinliklerindeCumartesi günü saat 14.00’te Lefkoşa’da Cumhuriyet Rallisi, saat 15.00’te “Pedalları Cumhuriyet için Çeviriyoruz” sloganıyla “Halk Sürüşü” de düzenlenecek.

Tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacağı 24. Cumhuriyet Şöleninde Cimnastik Federasyonu da cimnastik şov düzenleyecek.



