banner583
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
Soyerspor, Çetinkaya'yı farklı yendi
21 0
İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu
İklim krizi ve küresel ısınma ile mücadele etmenin 7 yolu
9 0
 
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
Sıradışı sanatçılar, hayvanlar için kenetlendi
33 0
“Denetimler artırılmalı”
“Denetimler artırılmalı”
26 0
UKÜ hata yapmadı:28-18
UKÜ hata yapmadı:28-18
15 0
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
220 milyon dolarlık Cratos Hotel atıl durumda
147 0
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
Hamitköy'de çöp ve molozlar tutuştu, Lefkoşa dumana boğuldu
51 0
banner661
banner726

Cumhuriyet coşkusu gençlerle yaşanacak

banner476

banner714
Cumhuriyet coşkusu gençlerle yaşanacak
banner721

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılacak 24. Cumhuriyet Şöleni ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde basın toplantısı düzenlendi.
Şölen çerçevesindeki spor etkinliklerindeCumartesi günü saat 14.00’te Lefkoşa’da Cumhuriyet Rallisi, saat 15.00’te “Pedalları Cumhuriyet için Çeviriyoruz” sloganıyla “Halk Sürüşü” de düzenlenecek.
Tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacağı 24. Cumhuriyet Şöleninde Cimnastik Federasyonu da cimnastik şov düzenleyecek.
 
 

banner342
Etiketler; #Cumhuriyet Şöleni
banner626
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.