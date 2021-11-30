Cimnastikçilerin İstanbul'da ikincilik başarısı

KKTC Cimnastik Federasyonu'na bağlı küçük erkek sporcularımız İstanbul'da düzenlenen Artistik CimnastLig müsabakalarına katıldılar.

KKTC Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı minikler kategorisinde 1. Ligde mücadele ettiler. Kaan Öztürk, Mehmet Karsu, Eren Alış ve Ada Özata’dan oluşan küçük takımımız 1. Grup müsabakalarında Mustafa Erbulut ve Türkay Özata’nın antrenörlüğünde başarılı bir performans sergilediler.

Cimnastik FederasyonuMinikler Erkek Takımımız, Artistik CimnastLig müsabakalarını ikinci olarak tamamladılar. Ferdi sıralamada ise Kaan Öztürk 5., Mehmet Karsu 9., Eren Alış ise 17. oldu.

