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Cimnastikçilerimiz, İstanbul’da yarışacaklar

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Cimnastikçilerimiz, İstanbul’da yarışacaklar
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KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Kız Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasına katılacaklar.
İstanbul’da 13 – 15 Ekim 2023 tarihinde düzenlenecek olan Türkiye Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasına katılacak olan Artistik Cimnastik Minik Kız Takımımız, Perşembe günü ülkeden ayrılacak.
İstanbul’a gidecek olan kafilede 10 sporcu yer alırken, Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve asbaşkan Basri Aydoğan da yer alacak.
 
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