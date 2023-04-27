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Cimnastikçilerimiz, Antalya'da yarışacaklar

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Cimnastikçilerimiz, Antalya'da yarışacaklar
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KKTC Cimnastik Federasyonu kulüplerinden Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübünün sporcuları, Antalya'da yarışacaklar.
Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Kulüpler arası Şampiyonası için yapılacak seçmelere katılacak olan Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü kafilesinde 17 kişi yer alıyor. Antalya’ya giden Selman Toprak başkanlığındaki kafilede 10 sporcu ve 2 antrenör yer alıyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, kafilenin konaklamasını sağlayan Antalya Spor il Müdürü Yavuz Gürkan, kamp merkezi sorumlusu Ertuğrul hoca ve destek veren herkese teşekkür etti.
 
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