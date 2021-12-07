Cimnastikçiler ödüllerini aldılar

Cimnastik Federasyonu, St Hilarion Parkur Müsabakası, minik – küçük kız/ erkek KKTC Şampiyonası ve İstanbul’da düzenlenen kulüpler arası müsabakalarda başarılı olanlara ödüllerini, Merkez Lefkoşa’da düzenlenen ödül töreni ile verdi

KKTC Cimnastik Federasyonu geçtiğimiz aylarda düzenlemiş olduğu St Hilarion Parkur Müsabakası, minik – küçük kız/ erkek KKTC Şampiyonası ve İstanbul’da düzenlenen kulüpler arası cimnastik müsabakalarında başarılı olan takımlara ve sporculara ödüllerini, Merkez Lefkoşa’da düzenlenen ödül töreni ile verdi.Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı etkinlikle ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:“Amacımız çocuklarımızı mutlu ve motive ederek sporun içinde kalmalarını sağlayıp kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır.Tüm çocuklarımızı göstermiş oldukları başarılardan ötürü kutlarız. Bu güzel ödül töreninin gerçekleşmesine çok büyük destek veren ve çocuklarımızın yanında olan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya da cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.Bizler cimnastik ailesi olarak tüm enerjimizi, çocuklarımızın gözlerinin içindeki ışıltıdan alıyoruz.”