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Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi

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Bölgelerarası Cimnastik Şampiyonası finali, METGİN Ltd sponsorluğunda 10 kulüpten 298 sporcunun katılımıyla yapıldı

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Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
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KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından ilk kez gerçekleştirilen Bölgelerarası Cimnastik Şampiyonasında, bölge yarışmalarından sonra finaller de tamamlandı.
Bölgelerarası Cimnastik Şampiyonası finali, Engin Yeşilada ve Derin Yeşilada’nın direktörlüğünü yaptığı METGİN Ltd sponsorluğunda, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda 2 Aralık Cumartesi günü yapıldı. Finallere 10 kulüpten toplam 298 sporcu katıldı. Engin Yeşilada ve Derin Yeşilada, KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile birlikte sporculara madalya takıp, METGİN Ltd tarafından dağıtılan hediye paketlerini çocuklara verdiler.
Bölgelerarası Cimnastik Şampiyonası finalinde Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Ayel Cimnastik Kulübü, Erbulut Cimnastik Kulübü, Ada Cimnastik Kulübü, P&G Mağusa Cimnastik Kulübü, Bodyform Akdoğan Cimnastik Kulübü, Tekin Adalı Lapta Cimnastik Kulübü, Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, Değirmenlik Belediyesi Cimnastik Kulübü ve Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü yarıştılar. Yarışmanın sonuçları ilerleyen günlerde açıklanacak.
 
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