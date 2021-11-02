Cimnastikçiler Cumhuriyet Kupası için yarıştı

Cimnastik Federasyonu'nun kızlar kategorilerinde ilk kez düzenlediği Cumhuriyet Kupası yarışmaları, Dr. Fazıl Küçük Salonu'nda gerçekleştirilirken, sporcular yeteneklerini sergilediler

İdal Çukurovalı (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

Işıl Kıran (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

Neriman Vaiz (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

Irmak Demirtaş (Ada Cimnastik Kulübü) 2. Eylül Gelen (Erbulut Cimnastik Kulübü) 3. Cemre Günçay (Erbulut Cimnastik Kulübü) 3. İrem Baytaroğlu (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

Özden Öztümen (Lefkoşa Cimnastik Kulübü) 2. Dora Türk (Ada Cimnastik Kulübü) 3. İlkem Denizgezen (Erbulut Cimnastik Kulübü)

Tara Buba (Erbulut Cimnastik Kulübü) 2. Ceren Sakallı (Lefkoşa Cimnastik Kulübü) 3. Tülay Kaya (Lefkoşa Cimnastik Kulübü)

Nehir Demirtaş (Ada Cimnastik Kulübü) 2. Emine Borucu (Ada Cimnastik Kulübü) 3. Leyli Şöhretova (Mod Cimnastik Kulübü)

Armina Çağlar (Ada Cimnastik Kulübü) 2. Eylül Hira Özeltural (Ada Cimnastik Kulübü) 3. Elvin Yeşilbulut (Altın Kum Cimnastik Kulübü)

KKTC Cimnastik Federasyonu'nun 29 Ekim Türkiye Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla düzenlediği Cumhuriyet Kupası, geçtiğimiz hafta sonu Dr. Fazıl Küçük Salonu'nda gerçekleşti.Düzenlenen yarışmada sporcular 3 farklı kategoride yeteneklerini sergiledi. Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ile TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam günün anlamına binaen birer konuşma yaparak yarışmacılara başarılar dilediler.Küçük, Yıldız ve Genç kızlar kategorilerinde ilk kez gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim verildi.Cumhuriyet Kupası ödülleri şöyle:2004 kategorisi2005 kategorisi2008 kategorisi2007 kategorisi2009 kategorisi2010 A kategorisi1. Tülay Sevemmertoğlu (Lefkoşa Cimnastik Kulübü) 2. Elif Doğan (Erbulut Cimnastik Kulübü) 3. Fatma Gürkut (Erbulut Cimnastik Kulübü)2010 B kategorisi2011 A kategorisi2011 B kategorisi2011 C kategorisi1. Mira Türk (Ada Cimnastik Kulübü) 2. Arzu Hallyyeva (Ada Cimnastik Kulübü) 3. Lavin Beyaz (Ada Cimnastik Kulübü)