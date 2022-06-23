Cimnastik kulüplerimiz, Türkiye’de yarışıyorlar

Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerimiz, dışa açılımlara başlarlarken, Erbulut Cimnastik Kulübü, Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü ve Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü, Türkiye’de yarışma ve etkinliklere katıldılar

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun gerçekleştirdikleri icraatlar, federasyona bağlı kulüplerin de gelişmelerini ve dışa açılımlarını beraberinde getiriyor.

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı 3 kulüp Türkiye’ye giderek yarışma ve etkinliklere katıldılar. Erbulut Cimnastik Kulübü, Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü ve Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü, Türkiye’de yarışma ve etkinliklere katılan kulüpler oldular.

Erbulut Cimnastik Kulübü, Tekirdağ’da katıldığı yarışmada başarılar elde ederek, madalyalarla ülkeye döndü.

Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü, Eskişehir'de yapılacak olan Cimnastik Şöleninde ülkemizi temsil etmek için Eskişehir'e gitti.

Altın Kurdele Ritmik Cimnastik Kulübü, İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Ritmik Cimnastik Turnuvası için İstanbul’a gitti.



