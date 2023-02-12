Cimnastik camiasını sevindiren haber

Cimnastik Federasyonu 2. Kademe antrenörlerinden olan ve tatil için Türkiye’ye giderek kaldığı binada depreme yakalanan Adnan Bulgurcu hoca ve ailesinden iyi haber geldi

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu’na bağlı Erbulut Cimnastik Kulübü’nün Girne bölgesinde görev alan 2. Kademe Antrenörü Adnan Bulgurcu 'nun ve ailesinin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu güzel haberi şöyle duyurdu:

Cimnastik Federasyonumuza bağlı Erbulut cimnastik kulübümüzün Girne bölgemizde görev alan 2. Kademe Antrenörümüz Adnan Bulgurcu hocamız Ara yıl tatili olması sebebiyle Hatay’a gitmiş olup yaşanan felaketten ailesiyle birlikte sağ bir şekilde kendi çabaları ile kurtulmuş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

7 katlı binanın 3. Katında kalan hocamız ve ailemiz 10 saat sonra enkaz altından çıkmayı başarmış olmaları yüreğimize su serpti. Değerli hocamıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletir cimnastik ailesi olarak her zaman yanında olacağımızı bildiririz."

ALLAH’TAN ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM

