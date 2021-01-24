Cimnastik antrenörleri seminere katıldılar

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı antrenörler ve hakemler,Sertu Topal, Ayten Kasap Topal, Mustafa Erbulutve Arzu Sencer, Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlemiş olduğu 2021 Hakem ve Antrenör Vize Seminerine, katıldılar.

Yaşanan pandemisüreci dolayısıyla Cimnastik Federasyonuna bağlı antrenörler ve hakemler diğer senelerden farklı olarak seminere, online olarak katıldılar.

Çocuklar için gelişmeye ve geliştirmeye devam eden antrenörler ve hakemler, Dünyadaki gelişmeleri takip edip, sporculara yeni hareketler ve değerlendirme kuralları konusunda daha verimli eğitim verebilmek hedefiyle seminere katıldılar.

