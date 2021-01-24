banner583
banner590
Yoğun bakımda nikah
Yoğun bakımda nikah
79 0
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
Fırtına, başkentte esmeye devam etti
20 0
 
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
Mercedes GLA'nın elektrikli kardeşi EQA
27 0
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
Tek sorunumuz makam araçlarının plakaları değişmesiydi
41 0
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
15 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
28 0
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
78 0
banner529
banner570

Cimnastik antrenörleri seminere katıldılar

banner476

Cimnastik antrenörleri seminere katıldılar
banner601

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı antrenörler ve hakemler,Sertu Topal, Ayten Kasap Topal, Mustafa Erbulutve Arzu Sencer, Türkiye Cimnastik Federasyonunun düzenlemiş olduğu 2021 Hakem ve Antrenör Vize Seminerine, katıldılar.
Yaşanan pandemisüreci dolayısıyla Cimnastik Federasyonuna bağlı antrenörler ve hakemler diğer senelerden farklı olarak seminere, online olarak katıldılar.
Çocuklar için gelişmeye ve geliştirmeye devam eden antrenörler ve hakemler, Dünyadaki gelişmeleri takip edip, sporculara yeni hareketler ve değerlendirme kuralları konusunda daha verimli eğitim verebilmek hedefiyle seminere katıldılar.
 

banner342
Etiketler; #Cimnastik
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.