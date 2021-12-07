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Bozatlı anısına yarışacaklar

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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu, Cahit Bozatlı anısına kırış müsabakaları düzenleyecek

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Bozatlı anısına yarışacaklar
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Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 3 farklı etkinlik 12 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Federasyon tarafından düzenlenen yılın son telafi renkli kuşak sınavı sabah 9.30’da gerçekleştirilirken mücahit komutanlarından Cahit Bozatlı anısına yapılacak kırış müsabakaları ise saat 10.30’da başlayacak. Bozatlı anı müsabakalarında dereceye girecek olanlara ödülleri Bozatlı ailesi ve diğer yetkililer tarafından verilecek.

Günün son etkinliği ise Taekwondo Ligi müsabakaları olacak. Taekwondo Ligi Müsabakaları ise Bozatlı anı müsabakalarının ardından düzenlenecek ve yılın son lig maçı olacak.

Organizasyona katılacak sporcuların ve izlemeye gelecek seyircilerin 3 günlük geçerli negative antijen veya PCR testlerini yaptırarak gelmeleri gerektiği belirtildi.

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