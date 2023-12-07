Bölgelerarası Cimnastik Şampiyonası resmi sonuçları açıklandı

KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından 25 Kasım 2023 tarihinde METGİN Ltd ana sponsorluğunda düzenlenen Bölgelerarası Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası finali yarışmalarının resmi sonuçları açıklandı.Bölgelerarası Artistik Cimnastik KKTC Şampiyonası finaline 10 kulüpten 298 sporcu katılmıştı. KKTC Cimnastik Federasyonu tarafından açıklanan resmi sonuçlara göre kategorilerde kulüpler ve aldıkları puanlar şöyle:2018 - Kız1)Lefkoşa Cimnastik Kulübü 22.82)Ada Cimnastik Kulübü 19.63) Ayel Cimnastik Kulübü 19.454)Tekin Adalı Cimnastik Kulübü 18.55) Erbulut Cimnastik Kulübü 7.66) Ada Cimnastik (Girne) 7.52018-Erkek1) Lefkoşa Cimnastik Kulübü 7.92)Ada Cimnastik Kulübü (Girne) 7.33) Erbulut Cimnastik Kulübü 6.634) Tekin Adalı Cimnastik Kulübü 3.32017-Kız1)Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü 23.752)P.G 22.653)Ayel Cimnastik Kulübü 21.454) Lefkoşa Cimnastik Kulübü 18.155)Ada Cimnastik Kulübü 13.556) Akdoğan 12.557) Erenköy 10.68)Ada Cimnastik Kulübü (Girne) 8.49) Erbulut Cimnastik Kulübü 7.1910)Tekin Adalı Cimnastik Kulübü 6.352017-Erkek1)Ada Cimnastik Kulübü 15.52)Tekin Adalı Cimnastik Kulübü 2.152016-Erkek1) Erbulut Cimnastik Kulübü 44.152) Lefkoşa Cimnastik Kulübü 32.002016-Kız1) Erbulut Cimnastik Kulübü 40.202) Lefkoşa Cimnastik Kulübü 37.653)Ayel Cimnastik Kulübü 37.254)P&G 22.405) Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü 19.106)Tekin Adalı Cimnastik Kulübü 18.457) Erbulut Cimnastik Kulübü (Girne) 14.058)Ada Cimnastik Kulübü (Girne ) 7.69)Yeni Erenköy 7.22015-Kız1)P&G 38.802) Lefkoşa Cimnastik Kulübü 35.853) Akdoğan 25.904)Ada Cimnastik Kulübü (Girne) 25.755) Ada Cimnastik Kulübü 20.206) Tekin Adalı Cimnastik Kulübü 20.057) Erbulut Cimnastik Kulübü (Girne) 13.858)Dilekkaya 2.059) Yeni Erenköy 1Elit Kız 20151)Erbulut Cimnastik Kulübü 47.852015-Erkek1)Erbulut Cimnastik Kulübü 21.402014-Kız1) Erbulut Cimnastik Kulübü 50.452) Lefkoşa Cimnastik Kulübü 48.603)Ada Cimnastik Kulübü 33.104)P&G 30.455)Ayel Cimnastik Kulübü 29.256) Erbulut Cimnastik Kulübü (Girne) 15.557)Tekin Adalı Cimnastik Kulübü 11.058)Yeni Erenköy 10.002013-Kız1) Erbulut Cimnastik Kulübü 49.902) Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü 46.523) Erbulut Cimnastik Kulübü (Girne) 38.604)Tekin Adalı Cimnastik Kulübü 36.305) Lefkoşa Cimnastik Kulübü 16.106)P&G 15.507)Ada Cimnastik Kulübü 4.802013-Erkek1) Erbulut Cimnastik Kulübü 15.502) Lefkoşa Cimnastik Kulübü 11.82012-Kız1) Lefkoşa Cimnastik Kulübü 43.302) Erbulut Cimnastik Kulübü 30.303)Ada Cimnastik Kulübü 28.704) Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü 17.805)Tekin Adalı Cimnastik Kulübü 2.002011-Kız1)Ada Cimnastik Kulübü 46.502) Lefkoşa Cimnastik Kulübü 43.603) Erbulut Cimnastik Kulübü 14.802010-Kız1) Lefkoşa Cimnastik Kulübü 49.702) Erbulut Cimnastik Kulübü 34.052010-Erkek1) Lefkoşa Cimnastik Kulübü 30.902) Erbulut Cimnastik Kulübü 18.252009-Kız1)Erbulut Cimnastik Kulübü 13.302)Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü 12.603) Lefkoşa Cimnastik Kulübü 10.002008-Kız1) Lefkoşa Cimnastik Kulübü 4.802) Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü 2.002007-Kız1)Ada Cimnastik Kulübü 7.502006-Kız1)Mesarya Yıldızları Cimnastik Kulübü 10.502005-Kız1)Lefkoşa Cimnastik Kulübü 12.402011-Erkek1)Lefkoşa Cimnastik kulübü 14.15