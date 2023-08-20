Boğaz’ın en hızlısı yine Doğukan

35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında Doğukan Ulaç birinci oldu. Doğukan geçtiğimiz yıldan sonra bu yıl da birincilik kürsüsüne çıktı, toplamda 3.kez bu başarıyı elde etmiş oldu.

İstanbul’da bu yıl 35.düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda sudan ilk çıkan sporcu Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç oldu.

Her sene binlerce yüzücünün iki kıtayı birleştirdiği, dünyanın Asya’dan Avrupa’ya yapılan tek yüzme yarışı Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 77 ülkeden 2600’ü aşkın yüzücü, İstanbul Boğazı’nda kulaç attı ve sporcumuz Doğukan Ulaç bir büyük başarıya daha imza attı.

İstanbul’da her yıl düzenlenen ve bu yıl 35’incisi gerçekleştirilen yüzme yarışını bir kez daha Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç üçüncü kez şampiyonluğu kazandı.

77 ülkeden 2600 sporcu İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasında, Boğaz’ın akıntısı ile kulaç attı.

35. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında sudan birinci çıkan sporcu olan Doğukan 41 dakika 22 saniye ile birinciliği kazandı.

Yarışta kadınlar genel klasmanda Burcunaz Narin 42 dakika 54 saniye ile birinci olurken, erkekler genel klasmanda 41 dakika 22 saniyelik derecesi ile Doğukan Ulaç birinciliği elde etti.

