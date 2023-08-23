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Bisiklette 27 Ağustos yarışı ertelendi

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Bisiklette 27 Ağustos yarışı ertelendi
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Bisiklet Federasyonu’nun yarış takvimde yer alan 27 Ağustos’ta yapılması planlananYıldız A /B, master 3-4 ve kadınlar puanlı yol yarışları yeterli sayıya ulaşamadığı için ertelendi.
Konuyla ilgili Bisiklet Federasyonu’nda yapılan açıklamada ertelenen yarışın 3 Eylül de yapılacak olan yol şampiyonasına eklendiği, bu yarışın kayıt yaptırmak isteyenlerin ise 28 Ağustos pazartesiye kadar sekreterliği arayarak kayıt yaptırabilecekleri vurgulandı.
 
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