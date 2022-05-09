Binicilikte sezonun ikinci yarışı hafta sonu

Asya Atlı Spor Kulübü tarafından Mart ayında organize edilen Pre-Season Cup sonrası kulüp tarafından ev sahipliği yapılacak olan KKTC Binicilik Federasyonu 2022 sezonu 2. Engel Atlama Yarışması 14 ve 15 Mayıs'ta yapılıyor

KKTC Binicilik Federasyonu 2022 sezonunun 2. Engel Atlama Yarışması 14 ve 15 Mayıs'ta Asya Atlı Spor Kulübü'nün Akova’da bulunan tesisinde ve yine binicilik festivali şeklinde gerçekleşecek.Asya Atlı Spor Kulübü tarafından Mart ayında organize edilen Pre-Season Cup sonrası kulüp tarafından ev sahipliği yapılacak olan KKTC Binicilik Federasyonu 2022 sezonu 2. Engel Atlama Yarışması'na yüksek katılım bekleniyor.14 ve 15 Mayıs tarihlerinde 2 gün boyunca sürecek etkinlikte yer alacak çeşitli yiyecek/içecek ve satış standları yerlerini alacak ayrıca Yeni Boğaziçi Belediyesi festival oyuncakları da kurulacak.İki gün boyunca sürecek engel atlama yarışmasının programı ise şöyle:14 Mayıs, Cumartesi (Etkinlik Başlangıç 14.00)70cm (x pole), 70cm ve 90cm kategorileri,15 Mayıs Pazar (Etkinlik Başlangıç 14.00)80cm, 100cm barajlı ve 120cm kategorileri.