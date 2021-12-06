Biniciler yılın son etkinliğinde Akova'da buluşacak

KKTC Binicilik Federasyonu 2021 sezonunun son yarışması olan 10. Engel Atlama Yarışması 11 ve 12 Aralık'ta Asya Atlı Spor Kulübü'nün Akova’da bulunan tesisinde ve yine bir binicilik festivali şeklinde gerçekleşecek.İki gün boyunca sürecek engel atlama yarışmasının programı ise şöyle:11 Aralık Cumartesi (Yarışma Başlangıç 12.00) 70cm (x pole), 70cm ve 90cm kategorileri,12 Aralık Pazar (Yarışma Başlangıç 14.00) 80cm, 100cm barajlı ve 120cm kategorileri.YÜKSEK KATILIM BEKLENİYORAsya Atlı Spor Kulübü tarafından Eylül ayında organize edilen 4. Country Kupası ve sonrasında Ekim ayında ev sahipliği yapılan KKTC Binicilik Federasyonu 7. Engel Atlama yarışmaları bu yıl oldukça ses getirmişti. Asya Atlı Spor Kulübütarafından ev sahipliği yapılacak KKTC Binicilik Federasyonu 2021 sezonu 10.Engel Atlama Yarışması’na yine yüksek katılım bekleniyor.11 ve 12 Aralık tarihlerinde 2 gün boyunca sürecek etkinlikte yer alacak SARINÇ RESTAURANT, CORDATO Espresso Bar ve çeşitli yiyecek/içecek stantları yerlerini alacak. Etkinlik organizasyonuna katkı koyan isimler ise şöyle:Yeni Boğaziçi Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Dumlupınar Türk Spor Kulübü, AKSA Jeneratör, ON-TEKNİK Elektrik Sistemleri, Meh- Ay Elektrik, DOTEK Elektrik, Musmer Ltd., Sancy Kuyumculuk, Ersal Ltd., Gül-em Vinç, Hadex Maritime, Island Green Construction, Aykut Motors, Sarınç Restaurant, Özerlat Kahve, Grand Auto, Pınarlı Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri, Altınbaş, Körfez Restaurant, Turgay Ersalıcı Oto & Emlak, Packsel Ltd., Alakan Telefon, Samanlık Meyhane, Celtis Garden, Cemer Su, Çetin Alüminyum, Çelebiaziz Yapı Market, Osman Ferforje, Öztoklar Garaj, Akhisar Elektrik, Civisilli Gıda, Kanizi Petrol.