Bike-Fest heyecan yaşattı

Green Pedal Bisiklet Kulübü,Green Pedal Bike-Fest kapsamında yoğun katılımın olduğu yol yarışı düzenlendi.
Green Pedal Bike-Fest yarışında alınan dereceler şöyle:
GENEL KLASMAN
1.ERKAN GÜNGÖR 1:53:39.942
2. HAMED PASBAN KHAJEH 1:53:40.507
3. ÇAĞIN TOSUN 1:54:37.505
MEN 16-18
1. ÇAĞIN TOSUN. 1:54:37.505
2. HASAN HOCA. 2:05:28.239
3. ÖMER ALTUNÇ 2:10:18.265
MEN 19-34
1. ERKAN GÜNGÖR. 1:53:39.942
2. HAMED PASBAN KHAJEH 1:53:40.507
3. EKİN TULGA 1:58:38:954
MEN 35-39
1. MEHMET ÖNGÜN
2. BİLAL CERAL
3. YAŞAR DEMİRKENT
MEN 40-44
1. MUSTAFA KATİP. 1:55:09.259
2. MEHMET ÖZBORAN 1:55:11.404
3. SALİH KOPÇA 1:56:34.760
MEN 45-49
1. CHRIS POUNDS 2:05:19.772
2. ERKAN UYAR 2:15:32.796
3. TIM HGHES 2:17:26.994
MEN 50-59
1. DAVID WILKINS. 1:56:32.324
2. BİLAL BİTİRİM 2:03:57.764
3. MEHMET AKBULUT 2:05:18.866
MEN 60+
1. GARRY OWENS 2:17:30.947
2. MEHMET M. GÜRÇİMEN 2:24:38.609
3. JERRY JAKSON 2:31:35.383
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