Betis tribünlerinden örnek hareket

Real Betis taraftarları, yardıma muhtaç çocukları oyuncaksız bırakmadı.
Noelde çocuklara ulaştırılması için binlerce oyuncağı tribünlerden yağdırdı.
Real Betis'de bir geleneğini, bu yıl da sürdürdü.
Noel haftasında yardıma muhtaç çocuklar için sahayı oyuncaklarla donattı.
Oyuncak yağmuru Real Sociedad müsabakasının devre arasında gerçekleşti.
Çocuklar için moral desteği sonuca da yansıdı ve Real Betis maçı 4-0'lık skorla kazandı.
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