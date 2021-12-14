Betis tribünlerinden örnek hareket

İspanya Ligi ekiplerinden Real Betis, noelde yardıma muhtaç çocukları oyuncaksız bırakmadı ve Real Sociedad maçında sahayı oyuncak yağmuruna tuttu

Real Betis taraftarları, yardıma muhtaç çocukları oyuncaksız bırakmadı.

Noelde çocuklara ulaştırılması için binlerce oyuncağı tribünlerden yağdırdı.

Real Betis'de bir geleneğini, bu yıl da sürdürdü.

Noel haftasında yardıma muhtaç çocuklar için sahayı oyuncaklarla donattı.

Oyuncak yağmuru Real Sociedad müsabakasının devre arasında gerçekleşti.

Çocuklar için moral desteği sonuca da yansıdı ve Real Betis maçı 4-0'lık skorla kazandı.



