Badminton heyecanı köylerde sürüyor

Badminton Federasyonu, ''Gelin Birlikte Oynayalım'' Köy Projesi kapsamında başlattığı köylerdeki çocukların genelde spor yapması özelde de badminton oynamasının sağlanması amacı ile başlattığı eğitim çalışmaları devam ediyor.

Badminton Federasyonunun konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Merkezlere gelip spor yapamayan çocuk ve gençlerimiz için Gelin Birlikte Oynayalım köy projesi ile badminton oynamalarını sağladık. Bu projeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Köy projesi ile çocuklarbadminton sporunu tanıma fırsatı buldu.

Badmintonoynamaya gelen çocukların ve gençlerin badmintonu sevdiğini oynarken mutlu olduklarını görüyoruz. Bu durum da memnuniyet vericidir.”

