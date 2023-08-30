Atletizm Federasyonu’ndan Erdenay için başsağlığı mesajı

Merhum Besim Erdenay için yarın (31 Ağustos Perşembe) Atletizm Federasyonun Attila Topaloğlu Stadı yanında bulunan Hasan Ruso Lokalinde saat 10.00’da anma töreni düzenlenecek

KKTC Atletizm Federasyonu, yaşamını yitiren eski başkanı Besim Erdenay için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda Erdenay için yarın (31 Ağustos Perşembe) federasyonun Attila Topaloğlu Stadı yanında bulunan Hasan Ruso Lokalinde saat 10.00’da anma töreni düzenleneceği belirtildi.

Federasyon tarafından şu açıklama yapıldı:

“Federasyonumuzun eski başkanlarından, atletizm camiasına büyük emekleri olan ve ülkemiz sporuna yaptığı büyük katkılarla anılacak Besim Erdenay’ın vefatı camiamızı derinden üzmüştür. Tüm sporcu, antrenör, başkan, hakem, yönetim kurulumuz, tüm atletizm camiamız adına ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz. 31 Ağustos Perşembe günü, Attila Topaloğlu Stadı’nda bulunan (LTB karşısı), Hasan Ruso Lokali önünde saat 10.00’da anma töreni düzenlenecektir. Erdenay’ın naaşı İsmail Safa Cami’de kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecektir.”



