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Artistik cimnastiğin yıldızları, ikizler

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Cimnastik Federasyonu, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile işbirliği içerisinde Artistik Cimnastik Minik Erkekler KKTC Şampiyonası gerçekleştirilirken, ilk 2 sırayı ikiz kardeşler Mustafa – Ahmet Albayrak elde etti

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Artistik cimnastiğin yıldızları, ikizler
KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu maddi imkânsızlıklara rağmen faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.
KKTC Cimnastik Federasyonu, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda, KKTC Fenerbahçeliler Derneği ile işbirliği içerisinde 1. KKTC Fenerbahçeliler Derneği Artistik Cimnastik Minik Erkekler Şampiyonası düzenledi.
2 etaptan oluşan şampiyonada ilk 5'e girecek olan sporcular Türkiye’de düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakasına gitmeye hak kazanacaklar.
Müsabakalar sonrasında ödülleri KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkanı Toykan Özdamar ve Cimnastik Federasyonu yöneticileri birlikte verdiler.
Lefkoşa Cimnastik Kulübü sporcuları ikiz kardeşler Mustafa – Ahmet Albayrak’ın ilk 2 sırada tamamladıkları 1. KKTC Fenerbahçeliler Derneği Artistik Cimnastik Minik Erkekler Şampiyonasında dereceler şöyle oldu:
1. Mustafa Albayrak 107.25
2. Ahmet Albayrak 107.05
3. Berk Mevlüt 106.70
4. Muhammet Yusuf Taşköprü. 102.15
5. Celal Yağız Sapsızoğlu 90.85
6. Enes Bulut. 87.20
7. Eren Güler. 80.80
8. Aren Çaltıkuşu 77.55
 
 
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