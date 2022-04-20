Arıklı Turunç’a başarı diledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, milli boksör Metin Turunç’u kabul ederek, görüşerek başarı diledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Milli Boksör, ‘Demir Yumruk’ lakaplı, Metin Turunç’u kabul etti. Turunç’a İstanbul’da 13 Mayıs tarihinde Avrupa Şampiyonluk maçı öncesinde başarı dileyen Arıklı, Metin’in yine her zaman olduğu gibi Mayıs ayındaki mücadeleden de galip ayrılıp ülke bayrağını dalgalandıracağını söyledi. Turunç ziyaret sırasında çalışmaları hakkında Bakan Arıklı’ya bilgi verirken, Arıklı da sporun önemine bir kez daha vurgu yaptı ve bayrağımızın yurt dışında dalgalanmasında önemli rol oynayan Turunç’a başarı diledi.