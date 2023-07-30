Arda Güler'den kötü haber

Real Madrid'in Amerika Birleşik Devletleri kampında sakatlanan milli oyuncumuz Arda Güler'de iç menüsküs yırtığı tespit edildi. Milli oyuncunun, tedavisine Madrid'te devam edilecek

İspanyol temsilcisi Real Madrid'in internet sitesinde yer alan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda oyuncumuz Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildi. Oyuncumuz, özel tedavisi için Madrid'e gidecek." ifadeleri kullanıldı.

Arda Güler de yaptığı paylaşımla taraftarlara seslendi. Yıldız oyuncu, ''Bugün takım arkadaşlarım ile sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim'' dedi.

Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD'ye giden milli futbolcu, takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.



