Anagennisi Deryneias Kulübü’nden depremzedelere katkı

Güney Kıbrıs Futbol İkinci Lig takımı Anagennisi Deryneias FC, kulübün voleybol dalında mücadele eden Kıbrıslı Türk sporcuları Ali Osman Nurettin, Şengül ve Fatma Kesken'e depremzedelerin ihtiyaçları için giyeceklerin yanı sıra önemli bir maddi yardımda bulundu.

Bu yardımla ilgili Anagennisi Deryneias FC sporcusu Şengül Kesken'in sözleri şöyle:

"Anagennisi Deryneias FC aileme bu zor günümüzde verdikleri destek için çok teşekkür ederim. Benim için anlamı büyüktür. Tüm kazandığım maçlar meleklerime adanmıştır. Herşey sizin için

