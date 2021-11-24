Ağırdağ efsanesi üzdü

Kıbrıs Türk futbolunun önemli isimlerinden Ağırdağ’ın efsane ismi Ayhan Topal geçirmiş olduğu kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Ağırdağ Spor Kulübünde futbol oynayan efsane futbolcu Ayhan Topal, daha sonra Girne Halk Evi’ne transfer olarak başarılı bir şekilde futbol hayatını sürdürdü. Ağırdağ forması ile çok başarılı bir futbol hayatı olan efsane isim Ayhan Topal yıldız futbolcu olarak Kıbrıs futbolunda iz bıraktı.

Ağırdağ’ın başarılı ve golcü isimi Hüseyin Topal’ında kardeşi olan merhum Ayhan Topal’a Tanrıdan rahmet, yaslı ailesine baş sağlığı dileriz.

