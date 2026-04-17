Spor Dairesi Müdürlüğü, spor alanında dijitalleşme hamleleri kapsamında hayata geçirilen Spor Bilgi Yönetimi Sistemi’nin gelişmeye devam ettiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, sistemin her geçen gün daha kapsamlı ve güçlü bir yapıya kavuştuğu vurgulanarak, federasyonlar, kulüpler ve sporun tüm paydaşlarını tek bir platformda buluşturan sistemde önemli bir eşiğin geride bırakıldığı belirtildi.

ÖNEMLİ BİR AŞAMA TAMAMLANDI

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, sistemin artık kullanıcıların aktif şekilde dahil olabildiği bir aşamaya ulaştığını söyledi. Sütçü “Geliştirme sürecini titizlikle sürdürdüğümüz sistemimizde önemli bir aşamayı tamamladık. Kullanıcılarımız artık bireysel girişlerini yaparak hesaplarını oluşturabiliyor ve tüm bilgilerini doğrudan kontrol edebiliyorlar” dedi.

Yeni özellikle birlikte sporcular, antrenörler ve hakemlerin başvuru süreçlerinden bilgi güncellemelerine kadar pek çok işlemi tek bir platform üzerinden hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirebileceklerini söyleyen Sütçü, böylelikle işlemlerin hız kazanacağını ve daha şeffaf ve güven veren bir yapıya dönüşeceğini anlattı.

BİLGİLERE HIZLICA ERİŞİLECEK

Spor Bilgi Yönetimi Sistemi’nin, aynı zamanda doğru, tutarlı ve güvenilir bilginin tek merkezde toplanmasını sağlayacağını da aktaran Sütçü, spor yönetiminde yeni bir dönemin başladığını ve sporcuların kariyerleri boyunca ihtiyaç duyduğu verilerin sistematik şekilde kayıt altına alınmasının, performansların izlenmesinin, ve gelişimlerin düzenli olarak takip edilmesinin önemli avantajlar sunduğunu ifade etti.

Dijital altyapı sayesinde federasyonlar ve spor kuruluşlarının, sporcu bilgilerine hızlıca erişebileceğini de aktaran Sütçü, organizasyon süreçlerini daha planlı bir şekilde yürütebileceklerini ve karar alma mekanizmalarını daha sağlıklı verilerle güçlendirebileceklerini de vurguladı. Sporcu kayıtları, lisans işlemleri, antrenman planlanması ve müsabaka sonuçlarının takibi gibi pek çok sürecin artık dijital ortamda daha pratik ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebileceğine vurgu yapan daire müdürü Sütçü, sistemin daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kapı araladığına da işaret etti. Sütçü, sözlerini Spor Bilgi Yönetimi Sistemi’nin, ilerleyen süreçte yeni modellerle daha da geliştirilebileceğini ve sporun tüm paydaşlarıyla entegre bir yapı sunmaya devam edeceğini belirterek sonlandırdı.