Ayaklı Gazete’ye Mağusa bölgesi köylerinden ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizin her yanının çöplüğe döndüğünü üzüntüyle izlediklerini dile getirerek geçtiğimiz günlerde gördüklerini bizlerle paylaştı.

Vatandaşımız “Geçen gün kızımla birlikte Salamis Ormanı'na yürüyüş yapmaya gittik. Gittiğimiz yer orman alanı mı yoksa çöplük alanı mı belli değildi. Yeşillikten çok, insan demeye bin şahit isteyen mahlukların attığı çöplerin olduğu bu ortamı gören 8 yaşındaki kızım bile bu manzaraya isyan etti” dedi.

Ülkede yaşayan bazı insanların çevrenin gelecek nesillere bırakılacak en önemli değer olduğunu bilmediğini ifade eden vatandaşımız “8 yaşında bir çocuk bile doğaya çöp atılmaması gerektiğini bilirken, bu insanların olmayan insanlıklarını şiddetle kınıyorum” dedi.

Her geçen gün azalan ormanlarımızı korumak gerektiğini ve doğaya sahip çıkmak gerektiğini söyleyen vatandaşımız “Ben sözlerimi kızımın söylediği şu cümle ile bitirmek istiyorum: "Lütfen ormanlarımızı koruyalım ve çevreye çöp atmayalım." dedi.