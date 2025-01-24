Aha şimdi yandık

Hükümet facebook paylaşımlarımıza da vergi koyuyor.

Yazdıklarınız kelime üzerinden hesaplanacak yorum ve beğenilerinizin oranına göre vergi ödeyeceğiz.

Resimler renkli siyah beyaz diye ayrılacak ona göre vergilendirilecek. Ha eğer lokanta gazino yeme içmeden resim atarsınız lüks vergiye gireceksiniz. Eğer resimleriniz yurt dışı seyahatlarından atılmışsa en yüksek vergiye tabi olacaksınız.

Bir de masenger vergisi olacak. Ne kadar süre online iseniz vergi ona göre konacak.

Hade oynayın bütün gün facebook ta da göreyim sizi.

Durum DPÖ ve Asgari Ücret Komisyonu tarafından değerlendirilecek.

Golay gelsin ama devir tasarruf devri

(Hüseyin Cumaoğlu)

Yangın merdiveni dışarı da olur. Her kattan çıkışı vardır veya koridor boyunca gösterilir çıkış. Bu aşağıda ki yangın merdiveni böyle olur ! Böyle kurulur! Odalarda talimatı olur genelde bu talimatlar her odaya konulur! Yangın dedektörü tepede olur sigara dumanı dahi ötmesine sebep olur!

(Halil Karaca)

O masadan uzlaşarak kalkabilirlerdi, eğer irade ve samimiyet olsa…

Uzlaşmak için mi bir araya geliyorlar yoksa “karşı tarafı uzlaşmaz ilan etmek” için mi, kritik soru bu…

atar, iki yeni geçiş önerdi; Haspolat (Mia Milia) ve Akıncılar (Luricina) geçişleri hayatı kolaylaştırmak, toplumlar arasında iletişimi artırmak, güveni geliştirmek anlamında iyi tekliflerdir.

Yine de doğrusunu söylemek gerekirse, en yoğun geçişlerin yaşandığı Lefkoşa’daki kaosu önleyecek ve olan asıl seçenek, Çağlayan’da Mağusa Kapısı’na giden geçiş olmalıydı.

Gelelim Nikos’un önerilerine…

Diplomasi taktiği olsa bile “Gençlik Teknik Komitesi”, “Hakikat Komitesi”, “Sivil Toplum Danışma Kurulu” barış inşasına yarar getirir. Özellikle de gençlerin bu süreçte çok katılımcı olması önemlidir.

Buna karşın 8 maddelik öneri paketini “ya hepsi ya hiçbiri” gibi sunması fazlaca kibirli ve olumsuzdur.

Dedim ya… Mesele masadaki niyet… Bir de irade ve samimiyet elbette…

(Cenk Mutluyakalı)

İstifa!

Bizdeki Siyaset alanında henüz keşfedilmemiş olan bir kültür.

Sorumlu oldukları görevlerde yaşanan iyi olaylarda böbürlenenler, aldıkları kararların yarattığı olumsuz sonuçlar ve başarısızlıkta asla istifa etmezler.

Hep suçlu başkalarıdır.

Aslında etik bunu emreder.

Ve İstifa etmek bir tercih değil, kültürdür aslında.

Tabi ki bu kültürün oluşmamasında halkın sessizliği ve tepkisizliği de büyük bir etkendir.

İstifa kurumu çağdaş ve demokrasiyle yönetilen ülkelerde işler.

Biz ne çağdaşız, ne de demokrasiyle yönetiliriz.

Cehaletin ve sorumsuzluğun neden olduğu bu faciada hayatını yitiren tüm insanlarımıza Allahtan rahmet dilerim.

Yüzlerce insanın yaşamı yine altüst oldu. Aileler ocaklar söndü.

Ne için?

İşgüzar, aç gözlü, insan hayatını hiçe sayan sözde iş adamaları daha çok para kazansın diye.

Tıpkı bizim evlatlarımızın ve arkadaşlarımızın yaşamını yitirdiği başka bir

Grand otel faciası gibi.

Aynı Zihniyet bu insanların ölümüne yol açtı.

İnsan hayatının değerinin olmadığı, bir gün sonra herkesin hayatına bunca insan ölmemiş gibi devam ettiği bir coğrafya

(Eralp Şerifoğlu)