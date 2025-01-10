Hükümet, YDP tarafından, kendi yandaşlarına verilen "T" izinleri için, Avrupa'da kullanımı artık kısıtlanan ve çok ucuza satılan "SOL" direksiyonlu Mercedes araçları ithal ederek "Taksi" yapmalarına olanak sağlayacak karar aldı.

Yarattıkları trafik anarşisi, kazalar ve ölümler yetmedi mi?

(Ülker Fahri)

İnsan mı deyim yoksa hayvan mı deyim sen kendini gayet iyi bilirsin

Hiç sebep yok iken boşu boşuna,

Gürleyip esene insan mı deyim…

Empati yap, gider miydi hoşuna?

Bir şeyler desene,insan mı deyim…

Mert bilirdim seni, öyle bileyim,

Günahım,kusurum söyle bileyim,

Suçlu isem suçlu, özür dileyim,

Yargısız asana insan mı deyim…

Bilemedim,dışa kıymet vermişim,

İçin boşmuş,boşa kıymet vermişim,

Bir yüreği taşa kıymet vermişim,

Selamın kesene insan mı deyim…

Bu haksız,hukuksuz eylem biçimin,

Saygısız,sevgisiz söylem biçimin,

Yarası, yangını oldu içimin,

Kin,nefret kusana insan mı deyim…

Yeter artık yeter,nedir be derdin,

Huzurumu bozdun,ortamı gerdin,

Sahi mutlu musun, göğe mi erdin?

Ne deyim ben sana, insan mı deyim

(Celal Harun)

Bir senede trafik kazalarında 50 insan öldü.

Güneyde üç misli nüfus olmasına rağmen aynı dönemde trafiğe 41 can verdiler.

Bu rakam da yüksek olduğu için acil önlem planı devreye girdi.

Kuzeyde ise 50 kişi yollarda ölürken, "hükümet" olarak anılan organize kötülük hareketi, “sol direksiyonlu araç" ithaline izin veriyor.

Hani İsias Davası'nda hep gündeme getiriyoruz ya... Yine karşımızda "Olası Kast" var.

“Ölünüz” diyorlar, sonucu bile bile!

(Cenk Mutluyakalı)

Sol direksiyonlu araçların ithali serbest, hem de karar genişletilerek geçti. Kendi trafik kurallarımıza uygun araçları rahatlıkla ithal edebilirken neden yıllar önce yasaklanan sol direksiyonlu araç ithaline yeniden ihtiyaç olsun ki? Biri açıklasın lütfen, gerekçe ne? Hangi ülkede kendi trafik kurallarına ters araç ithali böylesine serbest?

(Ahmet Özant)

Ağzınızdan çıkanlara daima dikkat edin ! Çünkü bir sözü unutmak bir yüzü unutmaktan çok daha uzun zaman alır.

(Emirali Tatlıdil)

Geçtiğimiz sezon “vektör böceğinden dolayı yeşillenme hastalığı barındırdığı” iddiasıyla Türkiye üzerinden ihracat konusunda ağır darbe alan narenciye konusunda yine belirsizlik hakim. Tüccar, henüz alım yapmadı, üretici tedirgin.

(Fide Kürşat)