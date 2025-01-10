Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkedeki yolların her geçen gün biraz daha kötüleştiğini ve bu kötüleşen yollardan dolayı araçlarının mahvolduğunu söyleyerek dün başından geçen olayı bizlerle paylaşarak sitemlerini aktardı.

Sürücü vatandaşımız aracıyla iş yerine gitmek için yola çıktığını söyleyerek dün gün boyu yağan yağmurlar nedeniyle yer yer göllenen su birikintilerinden geçmez zorunda kaldıklarını anlattı.

Ancak bu su birikintilerinden geçerken düştüğü en az 20 cm derinliğindeki çukurda fotoğrafta görüldüğü gibi hem lastiğinin parçalandığını hem de aracının jantının eğrildiğini ifade eden vatandaşımız, “Daha 1 ay önce çıkardığım seyrüseferin hediyesi herhalde bu lastik ve janttır” diyerek isyan etti.