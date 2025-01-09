Kral terzisine beğendiği bir kumaştan tören elbisesi dikmesini istemiş. Kralın beğendiği kumaşı gören terzi ölcmüş biçmiş krala "istediğiniz modelde bir elbise bu kumaştan çıkmaz kralım" demiş. kral "sen terzisin, işin yetiştirmek aksi takdirde kelleni vururum" demiş.

Terzi bakmış olacak gibi değil, elbiseyi de kendi giydirecek, ee kralın etrafı da yalaka dolu, kimsesi kralın elbisesine kusur bulamayacağını düşünmüş.

Terzi ise koyulmuş elbiseyi dikmiş. Dikmiş ama kralın arkasını göremeyeceğinden arkasını kısa ve açık bırakmış.

Tören günü gelmiş krala elbiseyi giydirmiş. Orda bulunan herkes krala yalakalık yapmak için elbisenin muhteşem olduğunu kusursuz olduğunu söylemek için sıraya girmişler.

Tören vakti gelmiş kral alkışlar arasında halkın arasında yürürken arkası çıplak elbise ile ilerlerken halkın arasında bulunan bir çocuk gülerek bağırmış "aaa kral cıplak" o anda kral arkasının çıplak olduğunu bir çocuktan öğrenmiş.

Hade gelin hepimiz çocuk kadar olalım ve "kral çırılçıplak" deme olgunluğuna erişelim.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Çalışanlara verilecek maaş artış oranları ne ise devlete de ödenecek harçlar pul parası gibi ücretlerin artış oranı da en fazla o kadar olmalıdır. 5 verip 10 isteme hakkınız yoktur. Verir gibi yapıp fazlasıyla geri almaktan vazgeçin.

(Ahmet Özant)

Bugünlerde kamu maaşları üzerinden yapılan tartışmaya farklı bir bakış açışı ile yaklaşmaya çalıştım. Yaptığım çalışma sonucunda Aralık 2023 ile Aralık 2024 Brüt maaşta %126 artış sağlanırken, Brüt maaş üzerinden alınan vergi ise % 130 artığı görülmektedir. Kısacası, enflasyon karşısında eriyen alım gücünü korumak için yapılan maaş artışı ile verginin ayni oranda olması beklenirken, maalesef maaş artışının %4 üzerinde vergi artırılmıştır.

(Niyazi Nizam)

Washington DC merkezli Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi Gallup’un “2024 Global Duygular Raporu”na göre Türkiye tüm dünyada pozitif duyguları en az deneyimleyen ülkelerin başında geliyor.

142 ülke arasında bir gün içinde pozitif duygu yaşayanların oranı en düşük 3 ülkeden biri Türkiye.

Diğeri ikisini merak ettiniz mi?

Biri Afganistan, diğeri Kuzey Kıbrıs.

İlk üçteyiz (!)

(Cenk Mutluyakalı)

İnsan düşünen bir Hayvanmış!

Yanlış.

Hayvan olamazlar. Çünkü hayvanlar sever ve insana sadıktırlar!

Bazıları sadece iki ayaklı yaratıktır. O kadar.

(Eralp Şerifoğlu)

Sol direksiyon araç ithalinde, izinlendirmesinde, ısrar etmek katilliktir. Getiren de, izin veren de katil adayıdır...

Lefkoşa’daki trafik keşmekeşinin önemli bir bölümü, sorumsuz ve aptalca sağa sola gelişigüzel park edenler yüzünden…

(Hüseyin Ekmekçi)