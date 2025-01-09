Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gördükleri yeni yılla birlikte seyrüsefer ücretlerine yüzde 200’ün üzerinde artış geldiği haberi nedeniyle çıldırdıklarını ifade ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla isyanlarını paylaştılar.

Dünyada sürücülerden alınan seyrüsefer ücretinin yollara bakım yapılması ve sürücülerin yol güvenliği için kullanıldığını ifade eden vatandaşlarımız ancak bizim ülkemizde alınan seyrüsefer ücretinin yollara değil memurlara maaş olarak harcandığını kaydettiler.

Bize gönderdikleri fotoğrafa dikkat çekerek “Fotoğrafta görüyorsunuz, yol değil sanki de mayın tarlası gibi bir yolda araç kullanıyoruz. Bu yollara mı seyrüsefer ödemeliyiz” diyerek vatandaşların bu duruma tepkilerini göstererek sivil itaatsizlik başlatması gerektiğini sözlerine eklediler.