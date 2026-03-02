Klinik Psikolog İpek Akbirgün, öfkenin sosyal medya ortamlarında en hızlı yayılan duygulardan biri olduğunu, bir kişinin öfkesinin başka bir kişinin öfkesini tetiklediğini kaydetti.

Dijital çağda en önemli psikolojik becerinin, hızlı tepki vermek değil tepkiyi erteleyebilmek ve muhakeme edebilmek olduğunu söyleyen Akbirgün, “Durabilmek. Sorgulayabilmek gerekir” dedi.

Bilgi çağı ve aynı zamanda duygusal manipülasyon çağında bulunulduğunu belirten Akbirgün, “Bir görüntü kesiliyor. Bir cümle bağlamından koparılıyor. Saatler içinde binlerce kişi hüküm veriyor. Savunma yok. Süre yok. Bağlam yok. Ama tepki var. Bu, yalnızca bireysel öfkenin değil; yönlendirilebilir bir toplumsal refleksin göstergesidir” diye konuştu.

Öfkenin sosyal medya ortamlarda en hızlı yayılan duygulardan biri olduğunu, bir kişinin öfkesinin başka bir kişinin öfkesini tetiklediğini kaydeden Akbirgün, kalabalık büyüdükçe bireysel düşünmenin azaldığına, kolektif tepkinin arttığına ve bu noktada önemli bir dönüşüm gerçekleştiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

Son dönemde internet haberleri üzerinden hızla yayılan öfke ve suçlamalara işaret eden Akbirgün, “İnsan zihni belirsizliği sevmez. Belirsizlik anında beyin en hızlı ve en çarpıcı açıklamaya tutunur özellikle de bu açıklama suç, ihmal ya da kasıt içeriyorsa. Bu süreçte üç mekanizma devreye giriyor. Duygusal bulaşma; Öfkeli yorumları gördükçe öfkelenirsiniz. Onaylama yanlılığı; İnandığınız şeye uyan bilgiyi hızla kabul edersiniz. Dijital cesaret; ekran arkasında olmak empatiyi azaltır” şeklinde konuştu.