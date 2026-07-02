Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, başkent Lefkoşa’da başlatılan projeleri tamamlamak amacıyla Lefkoşalılara bir dönem daha hizmet etmenin kendisi için onur olacağını kaydetti; önlerindeki dört yılda da önemli projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kıbrıs Genç Tv’de programa katılan Harmancı, Lefkoşa’nın yalnızca kendi nüfusuna değil, ülkenin tamamına hizmet veren bir başkent olduğunu belirterek, özellikle mesai saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak ve otopark kapasitesini artıracak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu), Kemal Şemiler Caddesi, Atatürk Caddesi ve Taşkınköy başta olmak üzere birçok bölgede yeni otopark alanları ve alternatif yol projeleri üzerinde çalıştıklarını belirten Harmancı, Atatürk Caddesi’nde 300 araçlık katlı otopark, Taşkınköy’de ise meydan ve yer altı otoparkı projelerinin hazırlandığını kaydetti.

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin artık yalnızca rutin belediyecilik hizmetleri sunan bir kurum olmadığını belirterek, uygulanan mali disiplin sayesinde oluşturulan güçlü ekonomik yapıyla 2026 yılı yatırım bütçesinin 1 milyar TL’ye ulaştığını belirtti.

Son bir yılda toplam 392 milyon TL’lik kanalizasyon yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Harmancı, aynı dönemde 30,9 kilometrelik kanalizasyon hattını tamamlayarak 2 bin 922 haneyi sisteme bağladıklarını ifade etti.

Yaklaşık 40 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştüren Lefkoşa Kültür-Sanat Binası’nın ihale sürecinin devam ettiğini belirten Harmancı, 320 milyon TL değerindeki bu yatırımın şehir adına önemli bir eksikliği gidereceğini söyledi.

Kanlıdere Projesi’nin ilk etabının tamamlandığını hatırlatan Harmancı, dere yatağını kapsayan ikinci etap ihalesinin sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, projenin Lefkoşa’nın geleceğini değiştirecek en önemli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde TDP ile CTP arasında kurulan iş birliğinin önemli bir siyasi atmosfer oluşturduğunu belirten Harmancı, yerel seçimlerde de mevcut başarılı belediyelerin korunmasına yönelik yürütülen temasları olumlu değerlendirdi, diğer belediyelerde de uzlaşı sağlanabilecek alanlarda ortak modeller geliştirilebileceğini ifade etti.

Yeni dönemde belediye başkanlığı adaylığına ilişkin de konuşan Harmancı, başlatılan büyük yatırımları tamamlamak istediğini belirterek, “Kanlıdere Projesi, Lefkoşa Kültür-Sanat Binası, Surlar İçi dönüşümü ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz diğer projeleri başarıyla tamamlamak istiyoruz. Lefkoşalıların güveni ve onayıyla önümüzdeki dönemde de hizmet etmeye devam etmek istiyorum.” dedi.