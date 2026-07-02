Pegasus Havayolları KKTC Temsilcisi Zeki Ziya, KKTC Havalimanı’nın Türkiye iç hatlarına alınması iddialarını gerçekçi bulmadı. Havalimanı'nın özelleştirilmesinin ardından eski indirimlerin kaldırıldığını ve dünyada çıkış harcından KDV alan tek ülkenin KKTC olduğunu vurgulayan Ziya, “Yüksek bilet fiyatlarının sorumlusu havayolları değil, devletin kararlarıdır.

Bu maliyet şartlarında ucuz bilet beklemek hayaldir” ifadelerini kullandı

Pegasus Havayolları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Zeki Ziya, yeniden gündeme getirilen ''KKTC Havalimanı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin iç hatlarına alınması'' konusuna ''Bu haliyle ciddiye almıyorum'' dedi.

Zeki Ziya, " İç hat demek, muhaceret ve gümrük işlemlerinin olmaması hatta kayıt yapılmaması demektir. Bu ülkenin sorma, gir hanı olacağı anlamını taşır. Mevcut statüde bunun uygulanması mümkün değildir. İç hat statüsü ile iç hat vergi uygulaması farklı kavramlardır. Uygulamanın hayat bulması mümkün değil" dedi.

Kanal T’de yayınlanan 'İnce Ayar' programında Damla Dabis’in sorularını yanıtlayan Zeki Ziya ayrıca, kamuoyunda örnek gösterilen uluslararası uygulamaların KKTC ile kıyaslanamayacağını savundu.

Bakan Arıklı’nın Batum örneğine değinen Ziya, söz konusu uygulamanın Karadeniz'in doğusunda yeterli havalimanı bulunmaması nedeniyle bölge halkının en kısa ve en kolay şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti. "İnsanların Batum'u tercih etmesinin nedeni, ulaşım kolaylığıdır. Bunun bilet fiyatlarıyla uzaktan yakından ilgisi yoktur" dedi.

Arıklı’nın Cenevre örneğinin de KKTC için doğru bir kıyaslama olmadığını söyleyen Ziya, mevcut şartlarda iç hat uygulamasının hayata geçirileceğine inanmadığını belirterek, "Konunun ciddiyetine inanmıyorum. Günün birinde bir anlaşma yapılır ve somut bir model ortaya konursa, bu o zaman değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

"MALİYETLERİ ARTIRAN DEVLETİN ALDIĞI KARARLAR OLDU"

Ercan Havalimanı'nın özelleştirilmesinin ardından havayolu şirketlerinin maliyetlerinin arttığını belirten Ziya, daha önce Türkiye'deki havalimanlarında KKTC uçuşlarına yönelik konaklama ve yer hizmetleri ücretlerinin alınmadığını, KKTC'de ise yüzde 50 indirim uygulandığını hatırlattı.

Özelleştirme sonrasında bu uygulamaların kaldırılmasıyla maliyetlerin yükseldiğini ifade eden Ziya, bu konuda ilgili makamlara önceden uyarıda bulunduğunu ancak dikkate alınmadığını söyledi.

“ÇIKIŞ VERGİSİNDEN KDV ALAN TEK ÜLKEYİZ”

Çıkış harcı üzerinden KDV alınmasını da eleştiren Ziya, "Dünyada çıkış vergisinden KDV alan tek ülkeyiz. Bu da bilet maliyetlerini doğrudan artırıyor. Bu şartlarda çok düşük fiyatlı bilet satılmasını beklemek gerçekçi değildir" dedi.

Bilet fiyatlarının idari kararla belirlenmesi halinde havayolu şirketlerinin zararına çalışmasının beklenemeyeceğini söyleyen Ziya, "Yetki bakandadır. İsterse uçuş izni vermeyebilir. Ancak hiçbir şirket zarar edeceği bir işi yapmaz. Bile bile lades olmaz. Böyle bir durumda biz de uçuşlarımızı durdururuz" ifadelerini kullandı.

Ziya, iç hat tartışmalarına ilişkin son değerlendirmesinde, "Bu uygulamanın hayata geçirileceğine inanmıyorum. İşin ciddi olduğuna inandığım gün gider, görüşürüm" dedi.

Zeki Ziya, açıklamalarında Kıbrıs Türk Havayolları'nın (KTHY) faaliyetlerini sonlandırdığı dönemde Pegasus'un yeni bir ulusal havayolu şirketinin kurulması için yürütülen girişimlerde de yer aldığını anlattı.

KTHY'nin özelleştirileceğinin açıklanmasının ardından açılan ihaleye Pegasus olarak başvurduklarını belirten Ziya, süreçte dönemin Maliye Bakanı Ersin Tatar ve Ersan Saner, Türkay Tokel ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziya, Pegasus'un başlangıçta şirkete talip olmadığını ancak hükümetin ısrarı üzerine yapılan görüşmeler sonucunda kurulacak yeni şirketin yüzde 50 devlet, yüzde 50 Pegasus ortaklığında kurulması konusunda uzlaşı sağlandığını kaydetti.

Anlaşmaya göre, devletin sermaye katkı payının ilk üç yıl boyunca Pegasus tarafından karşılanacağını söyleyen Ziya, hazırlanan teklifin hükümete sunulduğunu ve dönemin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst'ün Meclis'te Pegasus ile anlaşmaya varıldığını açıkladığını söyledi.

Ancak sürecin daha sonra değiştiğini kaydeden Ziya, dönemin Başbakanı İrsen Küçük ile yaptıkları görüşmede kendilerinden ayrıca 5 milyon dolar talep edildiğini dile getirdi.

Pegasus'un bu talebi kabul etmemesi üzerine anlaşmanın iptal edildiğini ve daha sonra başka bir şirketle anlaşma yapıldığını dile getiren Ziya, "Bütün bunlar yaşanırken sürecin ciddiyetine nasıl güvenelim?" ifadelerini kullandı.