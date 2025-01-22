SOS Çocukköyü Derneği tarafından yapılan açıklamada, kampanya kapsamında çocukların hem eğitim hayatlarına hem de spor kariyerlerine doğrudan katkı yapılacağı belirtildi.

Sporun yalnızca fiziksel bir aktivite değil; çocuklar için aynı zamanda bir özgüven kaynağı, disiplin öğretisi ve hayallerine ulaşma yolunda bir köprü olduğunun vurgulandığı açıklamada, “SOS Çocukköyü Derneği, geleceğin sporcularını yetiştirmek için onların fiziksel, psikolojik ve eğitimsel ihtiyaçlarını karşılamak adına destekçiler arıyor. Bu kampanyaya katılarak genç yeteneklerin parlamasına ve onların hayallerine bir adım daha yaklaşmasına herkes yardımcı olabiliyor” denildi.

Açıklamada katılım hakkında da bilgi verilerek, “Cep telefonlarından mesaj kısmına ABONE SOS3 yazarak 4271’e mesaj göndererek düzenli bağış başlatılabiliyor. Bağış tutarı, güncel asgari ücret oranının yüzde 0,50’si olarak belirlenmiş olup, aylık olarak yenilenecek. Bağışlar, asgari ücretteki artışlara endeksli olarak güncellenecek, böylece her zaman etkin bir destek sağlanabilecek” ifadeleri kullanıldı.

Düzenli bağışlar sayesinde bir çocuğun yeteneğinin gelişmesine, özgüven kazanmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine katkıda bulunulabileceğinin kaydedildiği açıklamada, daha fazla detaylı bilgi için SOS Çocukköyü Derneği resmi internet sayfasının- https://soscocukkoyu.org.tr – ziyaret edilebileceği de belirtildi.