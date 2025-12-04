Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, down sendromlu bir çocuğu olduğunu belirterek, sorunların her yıl arttığına dikkat çekti; sıkıntıları kendinin de birebir yaşadığını söyledi.

Özel gereksinimli çocukları olan ailelerin çok sorunlar yaşadığını dile getiren Çaluda, aile danışmanlığının önemine vurgu yaptı. Aile Danışmanlık Hizmetleri’nin kurulması için yıllardır çok çaba sarf ettiğini belirten Çaluda, böyle bir merkezin kurulmasıyla ilgili bugün gelen bir haberin kendilerini sevindirdiğini ifade etti.

Özel Eğitim Yasası’nın geçtiğini ancak mevzuata uygun tüzüklerin uygulanamadığını savunan Çaluda, “Yasalar geçmesine rağmen uygulanamıyor.” dedi.