Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 30. Olağanüstü Kurultayı’nın ardından Genel Başkan adaylarından Erkut Şahali, sonuçları değerlendirdi. Şahali, üyelerin çoğunluk iradesinin farklı yönde şekillendiğini belirterek, yeni Genel Başkan Sıla Usar İncirli’ye başarılar diledi.

Şahali'nin açıklaması şöyle:

"CTP 30. Olağanüstü Kurultayı'nda,

Genel Başkanlık için çıktığım yolda, üyelerimizin çoğunluk iradesi farklı bir yönde şekillenmiştir. Bu sonuç, elbet ki demokrasimizin ve partimizin güçlü geleneklerinin bir ürünüdür. Kararı saygı ve olgunlukla karşılıyor, yeni Genel Başkanım Sıla Usar İncirli yoldaşıma başarılar diliyorum.

Ancak açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki:

Benim CTP’ye olan bağlılığım, mücadele kararlılığım ve partim için duyduğum sorumluluk dün nasılsa şimdi de aynıdır ve böyle de sürüp gidecektir.

Partimin her kademesinde, 30 yıldır verdiğim emeğe daha çoğunu ekleyeceğim elbette.

Ben yine partimin bir evladı, halkım beklentilerine ulaşıncaya kadar çalışkan bir nefer ve barış içinde bir yurt yaratma mücadelesinde yerine getirmem gereken sorumluluklarım olduğuna inanan bir yoldaş olmaya devam edeceğim.

Kurultay sürecinde bana gerçekten güvenen, cesaret veren, benimle cesaretle yürüyen tüm yoldaşlarıma en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Oyları, destekleri ve omuz omuza duruşları benim için çok büyük bir onurdur.

Kurultayda üyelerimizin ortaya çıkardığı sonuç bir son değil, daha güçlü bir başlangıçtır. Partimizin geleceğine dair iddiam, vizyonum ve inancım daha da güçlenmiştir. CTP’ye katkım, taşıma sorumluluğunu üstlendiğim bütün sıfatlardan ari olarak, hem örgütsel hem siyasal anlamda, kesintisiz bir şekilde sürecektir.

CTP çok büyük bir aile, derin bir birikim ve çok güçlü bir örgüttür. CTP, Kıbrıs Türk Halkı için her zaman en güçlü dayanaktır. CTP’lilik çok büyük bir sorumluluktur ve bunun gereği emekle, fedakarlık, sabır ve kararlılıkla yerine getirilir. Ben bu sorumluluğu, gerektiğinde en önde, gerektiğinde en geride ama her zaman aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğim.

Kurultayımızdan çok daha büyük bir kararlılıkla ayrıldım. Bu, Kıbrıs Türk Halkı’yla birlikte yürüme, birlikte kazanma, birlikte yönetme ve partimi çok daha büyük ve güçlü kılma kararlılığıdır.

Önümüzde ülkemiz için ağır sorumluluklar, halkımız için büyük görevler var. CTP’nin de, toplumumuzun da birbirine her zamankinden fazla ihtiyacı var. Ben de bu bilinçle, örgütümle birlikte, halkımın içinde ve partimin mücadelesinde bir nefer olmaya devam edeceğim.

Ben, kurultayımıza katılarak halka güven veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Şimdi onlarla birlikte, güçlü CTP ve güvenli yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz.

Mücadelemiz sürüyor!

Birlikte yürüyoruz.

Birlikte kazanacağız.

Birlikte yöneteceğiz... "