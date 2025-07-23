Ada’ya 15 Temmuz tarihinde 30 günlük turist vizesiyle giriş yapan Serkan Tan, bir gün sonra Girne’de bir casinoda tanıştığı kadının cüzdanından 400 Amerikan doları çaldı. Zanlı T. hakkındaki polis soruşturması tamamlandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Tan, çaldığı parayı eğlence mekanında harcadığını belirtti.

Zanlı, teminat talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kalacak yeri yok, cezaevine gitti…

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının “sirkat” (hırsızlık) suçundan tutuklandığını ifade etti. 15 Temmuz’da adaya giriş yapan T'nin, sadece bir gün sonra suça karıştığını kaydeden polis, zanlının ifadesinde kalacak yeri olmadığını ve sokaklarda yattığını beyan ettiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının davası görüşülene kadar cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Murat Soytaç, zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını ve kaçma ihtimalinin yüksek olduğunu göz önünde bulundurarak, S.T. nın yargılanıncaya dek 2 ayı geçmeyecek şekilde Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine karar verdi.