Türkiye’den Kıbrıs’a üniversite eğitimi için gelen 22 yaşındaki Cihan Yüksel, 21 yaşındaki Büşra Yavuz ve 21 yaşındaki Begüm Döşkaya’ya 23 Mart 2024 tarihinde Girne’de akşam yemeğine giderken kaldırımda yürüdükleri sırada sorumsuz bir sürücü çarpmıştı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Cihan Yüksel, genç yaşta hayallerine veda etmişti. Büşra Yavuz da, yoğun bakımda verdiği 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek aramızdan ayrılmıştı. Begüm Döşkaya ise ağır yaralı olarak hayata tutunmayı başardı.

UNUTULAN ACILAR, HATIRLANMAYAN EVLATLAR

Kazanın üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ne olayın yaşandığı KKTC’deki yetkililer ne de gençlerin eğitim aldığı üniversiteler bu acı kaybı anmadı. KKTC Trafik Kazaları Mağdurları platformundan yapılan paylaşımda, "Bu devlet ve bu üniversiteler gençlerimizi hatırlamadı bile. Ama biz sizi unutmadık, melek yüzlü evlatlarımız; mekanınız cennet olsun." ifadeleriyle sitem dile getirildi.