Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in davetlisi olarak gittiği Astana'da resmi törenle karşılandı.

Astana'da 'Kıbrıs Cumhuriyeti' bayrakları dalgalandırıldı. Ziyareti 'tarihi olarak' değerlendiren Rum lider, Kazakistan'a giden ilk başkan oldu.

Hristodulidis, Tokayev ile görüştü. Bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığı görüşme sonrasında Tokayev, Hristodulidis’e Kazakistan’ın devlet nişanı olan “dostluk nişanı” verdi.

İki lider arasında yapılan görüşmelerde, ‘’ticaret hacmini artırma, yatırım bağlarını güçlendirme ve bir iş konseyi kurma konuları’’ ele alındı.

İki ülke arasında eğitim, bilim, dijitalleşme, kültür, spor ve yatırım alanlarında iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan mutabakat zaptları ve anlaşmalar imzalandı.

Tokayev ile Hristodulidis’in dün düzenlenen Kazakistan-Güney Kıbrıs iş forumunda konuşma yaptı. Daha sonra Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın Astana’daki ilk büyükelçiliğinin açılışını yaptı.

Nikos Hristodulidis, kendisini törenle karşılayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e “ülkesinin, Kıbrıs sorunundaki ilkeli duruşu” sebebiyle teşekkür etti.

Hristodulidis Astana'da yer alan görüşme sırasında Kıbrıs sorunundaki “son gelişmelerle ilgili bilgi” verdiği Tokayev’e, ülkesinin “Kıbrıs sorunundaki ilkeli duruşu” ve sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek” için teşekkür etti.

Hristodulidis Kazakistan ile özellikle girişimcilik, bağlantı, enerji, yatırımlar ve turizm alanlarında iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi. İkili ilişkileri güçlendirme iradesini yineleyen Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın Orta Asya ve özellikle Kazakistan ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesini destekleyen AB’nin üyesi olduğuna işaret etti.

Rum Başkan Hristodulidis ile görüşmesinden sonra açıklama yapan Tokayev ise, Hristodulidis’in Kazakistan’a ziyaretinin gerçekten tarihi olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Rum iş insanlarını Trans-Hazar Koridoru projesine katılmaya davet eden Kazakistan Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi, Kıbrıs dünya çapında bir denizcilik devi. Orta Koridor çerçevesinde, Kazakistan'ın kara altyapısı ile Kıbrıs'ın denizcilik altyapısını etkin bir şekilde birleştirme konusunda büyük bir fırsat var.

Bu adım, Orta Asya bölgesi, Hazar bölgesi ve Akdeniz arasında yeni bir çok sektörlü lojistik sisteminin kurulmasının önünü açacak. Ayrıca karşılıklı iş birliğimizi artırmamıza da olanak sağlayacak. “

Kazakistan ve Rum yönetiminin anlaşmazlıkların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gereğine inandığını” söyleyen Tokayev “Birleşmiş Milletler Anayasası’na ve Güvenlik Konseyi kararlarına sıkı şekilde uyulması gerekir” dedi.